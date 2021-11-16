З білявим волоссям: Світлана Тарабарова поділилась архівними фото зі свого випускного
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Українська співачка Світлана Тарабарова показала архівні фото своїм прихильникам. Зірка поділилась кадрами зі свого випускного, на яких позувала у фіолетовій сукні та з незвичним білявим волоссям.
Популярна українська співачка Світлана Тарабарова опублікувала серію фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона пригадала, як виглядала у 16 років.
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Архівні фото Тарабарової з випускного
15 років тому сталась важлива подія у житті артистки – вона закінчила школу та відсвяткувала це на випускному вечорі разом з друзями.
Для важливого заходу Світлана обрала фіолетову сукню у стилі нульових з прозорими вставками, яку доповнила довгими рукавичками. В юності співачка мала світле волосся, тоді як зараз вона обожнює свій яскравий помаранчевий відтінок.
Світлана Тарабарова захоплювалась музикою з дитинства, тож виступала навіть на своєму випускному вечорі.
На фото мій випускний і мої подруги дитинства Леся та Віра, з якими нам є що згадати, а от дітям розповісти мало що можемо. Ну і мій клас, і я, як завжди, із мікрофоном у руках. Це єдине, що не змінилося,
– поділилась спогадами Світлана Тарабарова.
Світлана Тарабарова на випускному з подругами / Фото з інстаграму зірки
Випускний Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники активно коментують архівні фото виконавиці. Вони діляться думками про те, коли зірка мала кращий вигляд.
- "Красуня і зараз, і тоді";
- "Навіть тоді – ваша сукня найкрасивіша";
- "Ти беззаперечно прекрасна. Любимо тебе";
- "Пам'ятаю тебе такою";
- "Думаю, що з тих часів мало що змінилося";
- "Зараз краще, ніж у 16";
- "Була і залишаєшся гарною дівчинкою".