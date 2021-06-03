Працівники розкопували землю для посадки дерев та кущів. Знайшовши людські кістки, вони одразу викликали поліцію.

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Людські кістки біля будинку принца Гаррі та Меган Маркл

Щоб визначити, кому саме належать знайдені залишки та скільки їм років, правоохоронці викликали антрополога. Експерт встановив, що це кістки корінного жителя Америки – представника племені чумаші. Це був великий індійський народ, який проживав на півдні штату Каліфорнія з обох берегів каналу Санта-Барбара. Антрополог зазначив, що вік решток – приблизно 10 тисяч років.

Останній носій чумашської мови помер у 1960 році, проте в Каліфорнії все ще існує резервація, яку створили у 1901 році. Зараз там мешкає приблизно 5 тисяч чумашів.

Представники місцевої влади заявили, що територія, де були знайдені древні кістки, не належить Меган Маркл і принцу Гаррі.



Маєток Меган Маркл і принца Гаррі в Каліфорнії / Фото Getty Images

Додамо, у 2020 році Меган і Гаррі придбали розкішний маєток в елітному районі Каліфорнії – Санта-Барбара. Вартість житла становить 14,6 мільйона доларів, що дорівнює понад 400 мільйонів гривень. Сусідами знаменитого подружжя є Опра Вінфрі та Еллен Дедженерес.