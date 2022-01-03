Більше, ніж Кейт Міддлтон: яку шалену суму Меган Маркл витратила на одяг 2021 року

Минулого року Меган Маркл вкрай рідко з'являлась на публіці, однак всі її виходи були ефектними та дорогими. Так, на гардероб вона витратила вражаючу суму, обійшовши навіть Кейт Міддлтон.

Якщо до 2020 року всі витрати Меган Маркл на одяг покривав принц Чарльз, з бюджету герцогства Корнуолл, то, схоже, тепер її образи фінансує принц Гаррі. Однак вона не стала одягатися бюджетніше, а навпаки все частіше дозволяє собі люксові марки – Dior, Givenchy, Prada, Chanel та інші.

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Сума, яку Меган Маркл витратила на одяг 2021 року

За підрахунками експертів, на одяг у Меган Маркл пішло 58 388 фунтів стерлінгів – майже 79 тисяч доларів. Це на 14 тисяч фунтів стерлінгів більше, ніж 2020 року.

Ба більше, дружина принца Гаррі навіть обійшла Кейт Міддлтон, яка виконує королівські обов'язки та може з'являтися на людях кілька разів на тиждень. Цьогоріч Меган перевершила її на 10 тисяч фунтів стерлінгів. Це шалена різниця, адже через другу вагітність і спалах пандемії невістка. Її Величності обмаль разів виходила у світ.

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Найдорожчі виходи Меган Маркл 2021 року

Найбільшу суму Меган Маркл витратила на білу мінісукню від Valentino, яку одягла на захід у Нью-Йорку Global Citizen Live – 4 500 доларів. Її знаменитість довершила сумочкою Dior за 4 900 доларів. Загалом look коштував 11,5 тисяч доларів.

Принц Гаррі та Меган Маркл у найдорожчій сукні за 2021 рік / Фото Getty Images

Для візиту в одну зі шкіл Гарлема Меган Маркл одягла кашемірове пальто Loro Piana за 5 840 доларів та штани за 1 685 доларів. Загальна вартість її аутфіту теж перевалила за 11 тисяч доларів, якщо не брати до уваги улюблений браслет Cartier, який вона носить не перший рік.

Меган Маркл в одному з найдорожчих образів за 2021 рік / Фото Getty Images