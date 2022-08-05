Маша Фокіна відпочиває з 3-річним сином у курортному селищі Равда на березі Чорного моря. Там зірка сама, тому дбає про безпеку, щоб відпочинок був максимально комфортним.

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Маша Фокіна про російську агресію у Болгарії

Спочатку все було добре. На другий день відпочинку Маша з сином були біля басейну, там заграла її пісня "Спалахи", артистка відчула, що Україну люблять. Однак, прийшовши до готельного номера, вона побачила, що двері обкидані гнилими фруктами. Після інциденту Фокіна одразу звернулася до працівників готелю, попросила подивитися на камерах, хто зробив такий сюрприз. Але в допомозі їй відмовили. Тоді зателефонувала до чоловіка, він сказав, що треба дзвонити в поліцію. Маші був необхідний захист, оскільки вона сама з дитиною у чужій країні.

Як тільки всі присутні почули, що хочу викликати поліцію, сказали, що зроблять це самостійно. Замість працівників поліції приїхали четверо чоловіків "за поняттями" й грубо сказали мені йти в номер. Я відмовила й після цього вони взяли мене за руку та провели до ліфта. Те, що я злякалася, нічого не сказати, але не за себе, а за свого маленького сина, безпека якого стоїть на першому місці,

– поділилася Фокіна.