Медіа пишуть, що дівчина нібито раніше була учасницею шоу "Голос", а під час робочої поїздки до Азії її продали на органи та вбили. Що наразі відомо і чому ця історія викликає сумніви – читайте в матеріалі Showbiz 24.
Що пишуть медіа?
Так, за інформацією російського телеграм-каналу Mash, 26-річна дівчина прилетіла на співбесіду у Бангкок, щоб працювати моделлю, проте замість цього її вивезли до М'янми й змусили працювати в скам-центрі: шахраї створюють фальшиві профілі на сайтах знайомств, а дівчат змушують спілкуватися із заможними чоловіками та "розводити багатіїв на гроші".
Mash, з посиланням на власні джерела, заявляє, що зв'язок з дівчиною пропав 4 жовтня і її нібито продали на органи, а тіло спалили – однак ця інформація не має жодного офіційного підтвердження.
Що офіційно відомо?
Інформаційне агентство Білорусії БЕЛТА з посиланням на МЗС Білорусі пише, що посольство країни у В'єтнамі дійсно займається пошуком зниклої громадянки.
Встановлено, що зникла громадянка вилетіла до Янгона (М'янма) з Бангкока (Таїланд) 20 вересня. До заходів приєднано зовнішньополітичні та силові відомства двох країн, апарати почесних консульств Білорусі в Янгоні та Бангкоку,
– йдеться в заяві ЗМІ.
Водночас не називають прізвища дівчини і не підтверджують жодних обставин, про які пишуть у соцмережах.
Що відомо про Віру?
Судячи з соцмереж, вона не вперше подорожувала за кордон. Дівчина постила фото й відео з Китаю, В'єтнаму, Балі тощо. Останній допис в її інстаграмі був опублікований 8 вересня.
Вибрані сторіс Віри К./ Скриншот з інстаграму
ЗМІ писали, що Віра брала участь у шоу "Голос", проте насправді вона лише виступала в мінському клубі на тлі банера, стилізованого під це музичне шоу.
Що відомо про інші схожі випадки з дівчатами, які їхали на роботу до Таїланду?
- Напередодні оприлюднили історію про те, що 24-річна росіянка також відправилась нібито на роботу в рекламне агентство.
- Співбесіда туди, за словами дівчини, проходила через відеозв'язок, а знайшла місце праці вона через телеграм, де з нею зв'язався вербувальник.
- Утім, після прильоту до Таїланду дівчина зрозуміла, що потрапила зовсім не в рекламне агентство. Насправді їй потрібно було виманювати гроші у чоловіків із сайтів знайомств.
- На щастя, дівчина не пропрацювала там жодного дня, адже коли її везли на продаж місцеві силовики перехопили транспорт і помістили її до табору при імміграційному центрі.
- ЗМІ пишуть, що наразі дипломати готують документи для її депортації.