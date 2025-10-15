Медіа пишуть, що дівчина нібито раніше була учасницею шоу "Голос", а під час робочої поїздки до Азії її продали на органи та вбили. Що наразі відомо і чому ця історія викликає сумніви – читайте в матеріалі Showbiz 24.

Вас також може зацікавити Вкрали понад 6 мільйонів гривень: відома українська блогерка стала жертвою шахраїв

Що пишуть медіа?

Так, за інформацією російського телеграм-каналу Mash, 26-річна дівчина прилетіла на співбесіду у Бангкок, щоб працювати моделлю, проте замість цього її вивезли до М'янми й змусили працювати в скам-центрі: шахраї створюють фальшиві профілі на сайтах знайомств, а дівчат змушують спілкуватися із заможними чоловіками та "розводити багатіїв на гроші".

Mash, з посиланням на власні джерела, заявляє, що зв'язок з дівчиною пропав 4 жовтня і її нібито продали на органи, а тіло спалили – однак ця інформація не має жодного офіційного підтвердження.

Що офіційно відомо?

Інформаційне агентство Білорусії БЕЛТА з посиланням на МЗС Білорусі пише, що посольство країни у В'єтнамі дійсно займається пошуком зниклої громадянки.

Встановлено, що зникла громадянка вилетіла до Янгона (М'янма) з Бангкока (Таїланд) 20 вересня. До заходів приєднано зовнішньополітичні та силові відомства двох країн, апарати почесних консульств Білорусі в Янгоні та Бангкоку,

– йдеться в заяві ЗМІ.

Водночас не називають прізвища дівчини і не підтверджують жодних обставин, про які пишуть у соцмережах.

Що відомо про Віру?

Судячи з соцмереж, вона не вперше подорожувала за кордон. Дівчина постила фото й відео з Китаю, В'єтнаму, Балі тощо. Останній допис в її інстаграмі був опублікований 8 вересня.

Вибрані сторіс Віри К./ Скриншот з інстаграму

ЗМІ писали, що Віра брала участь у шоу "Голос", проте насправді вона лише виступала в мінському клубі на тлі банера, стилізованого під це музичне шоу.

Що відомо про інші схожі випадки з дівчатами, які їхали на роботу до Таїланду?