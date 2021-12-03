У білому костюмі: Світлана Тарабарова зачарувала ніжним образом

Співачка Світлана Тарабарова позувала на камеру в білому костюмі з оригінальним поясом. Зірка зачарувала ніжним святковим образом.

Вже зовсім скоро Новий рік і час шукати вбрання для святкування. Українські зірки часто публікують в мережі фото стильних образів, тому надихнутися можна й від них.

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Ніжний look Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова показала елегантний і стильний ауфіт, який чудово підійде для святкування Нового року. Зірка постала перед камерою в білому костюмі, що складався з піджака та штанів. Талію зірки підкреслив ефектний широкий пояс з кольоровими смугами.

Такий look Світлана вирішила поєднати з босоніжками на підборах. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила святковий макіяж: з персиковими тінями й чорними стрілками на повіках, з персиковою помадою на губах. Довершила аутфіт великими сережками-кільцями.

Світлана Тарабарова в білому костюмі / Фото з інстаграму співачки