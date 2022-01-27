У білому кардигані: Надя Дорофєєва постала у сміливому образі на нових фото

Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилась з шанувальниками новими фото. Зірка позувала у білизні та кардигані.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка позувала у відвертому образі.

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Сміливий образ Наді Дорофєєвої

Для нових фото виконавиця приміряла незвичне вбрання. Вона одягнула мереживну білизну молочного кольору та стильний затишний кардиган у тон.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Надя Дорофєєва зібрала волосся в неакуратний пучок, а на обличчі зробила макіяж. На фото зірка засвітила свої татуювання на ногах.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Для іншого образу зірка приміряла атласний ліф та світлі джинси.

І ніхто не винен, що ми втрачали контроль. Все одно, що кажуть raznotsvetnaya,

– поділилась Надя уривком тексту майбутньої пісні.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Серія нових світлин виконавиці зібрала безліч вподобань та коментарів. Фани засипають Дорофєєву компліментами: