В белом кардигане: Надя Дорофеева предстала в смелом образе на новых фото

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Звезда позировала в белье и кардигане.

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Звезда позировала в откровенном образе.

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Смелый образ Нади Дорофеевой

Для новых фото исполнительница примерила необычные наряды. Она надела кружевное белье молочного цвета и стильный уютный кардиган в тон.

Надя Дорофеева / Фото с инстаграма звезды

Надя Дорофеева собрала волосы в неаккуратный пучок, а на лице сделала макияж. На фото звезда засветила свои татуировки на ногах.

Надя Дорофеева / Фото с инстаграма звезды

Для другого образа звезда примеряла атласный лиф и светлые джинсы.

И никто не виноват, что мы теряли контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya,

– поделилась Надя отрывком текста будущей песни.

Надя Дорофеева / Фото с инстаграма звезды

Серия новых фотографий исполнительницы собрала множество лайков и комментариев. Фаны засыпают Дорофееву комплиментами: