51-летняя звезда сериала "Поза" решил рассказать правду о своей болезни после 14-летнего молчания. Портер узнал о своем диагнозе в 2007 году, который называет худшим в жизни.

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Билли Портер о диагностике ВИЧ

Актер поделился, что в 2007-м году у него обнаружили сразу несколько болезней: в феврале – диабет 2-го типа, а в июне – ВИЧ. В том же году он подписал документы для объявления банкротства.

Тогдашний стыд, добавившись к стыду, который я уже испытывал как человек с нетрадиционной ориентацией, заставил меня молчать. Я жил в молчании с этим стыдом 14 лет. Быть ВИЧ-положительным в церкви пятидесятников, в очень религиозной семье, считается божьей карой,

– рассказал актер.

Билли поделился, что 14 лет назад пришел к врачу, поскольку на ягодицы выскочил очень болезненный прыщ, который никак не проходил. Попутно в больнице ему предложили пройти тест, который показал положительный результат. Диагноз мужчина сообщил не всем, а только "тем, кому нужно было о нем знать".

ВИЧ, карьера и семья Билли Портера

Актер рассказал, что он пытался построить жизнь и карьеру и не был уверен в том, что это удастся, если о его инфицировании узнают другие люди. Поэтому мужчина старался как можно меньше думать об этом и отвлекаться.

На карантине Билли решил уделить время сеансам психотерапии. Вместе с профессионалом он поработал над старыми травмами, одной из которых является сексуальное насилие со стороны отчима. Портер терпел надругательство над собой в течение 5 лет – от 7 до 12-летнего возраста.

Впоследствии мужчина решился рассказать о своем статусе маме. Раньше он просто боялся сделать это, боялся осуждения с ее стороны. Однако мама заверила, что несмотря ни на что любит его и попросила больше никогда не скрывать такого.

Я сказал матери – это была самая большая преграда для меня. Мне безразлично, кто и что хочет сказать мне. Ты либо со мной, либо просто отойди с дороги,

– подчеркнул актер.

Жизнь Билла Портера с ВИЧ

Актер отметил, что скорее умрет от чего-то другого, чем от ВИЧ. Каждые 2 месяца 51-летний Портер посещает врача. Билли уверяет, что сейчас он гораздо здоровее, чем когда-либо в своей жизни.

"Я не сомневаюсь, что это будет следовать за мной. Уверен, что все будут говорить о том, что я ВИЧ-положительный. Хорошо, пусть. Однако я – значительно больше, чем этот диагноз. А если вы не желаете работать со мной из-за моего статуса, вы меня не заслуживаете", – подытожил мужчина.