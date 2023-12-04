Після висловлювань про орієнтацію: Біллі Айліш стикнулась з хвилею хейту від фанів

Днями американська співачка Біллі Айліш поділилася, що їй подобаються жінки. Це не дуже сподобалось деяким шанувальникам знаменитості., які вважають, що висловлювання артистки були неоднозначними. Тепер виконавиця відповіла на хейт.

Біллі опублікувала допис, де попросила фанів дати їй спокій. Крім того, зірка додала, що вона любить, як дівчат, так і хлопців.

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Біллі Айліш висловилась про свою орієнтацію

На одному з публічних заходів журналістка запитала, чи виконавиця не хоче зробити камінгаут після того, як дізналася, що вона приваблює багатьох шанувальниць. У відповідь на запитання кореспондентки співачка висловила своє здивування і зазначила, що вона думала, що всі вже розпізнали її сексуальну орієнтацію.

Я думала, що це було очевидно… Я не розуміла, що люди не знають…Я робила це давно і просто не говорила про це,

– сказала співачка.

Також під час розмови Біллі додала, що їй подобаються дівчата.

Після цього виконавиця стикнулася з негативною реакцією. Користувачі звинуватили знаменитість у квірбейтингу, де виконавця нібито заграє з ЛГБТК+ спільнотою, щоб зібрати більше прихильників

Зрештою співачка відреагувала на критику.

"Мені подобаються хлопці та дівчата. Дайте мені спокій", – наголосила зірка.

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