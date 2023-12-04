Билли опубликовала пост, где попросила фанов оставить ее в покое. Кроме того, звезда добавила, что она любит как девушек, так и парней.

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Билли Айлиш высказалась о своей ориентации

На одном из публичных мероприятий журналист спросила, не хочет ли исполнительница сделать камингаут после того, как узнала, что она привлекает многих поклонниц. В ответ на вопрос корреспондентки певица выразила свое удивление и отметила, что она думала, что все уже распознали ее сексуальную ориентацию.

Я думала, что это было очевидно… Я не понимала, что люди не знают… Я делала это давно и просто не говорила об этом,

– сказала певица.

Также во время разговора Билли добавила, что ей нравятся девушки.

После этого исполнительница столкнулась с отрицательной реакцией. Пользователи обвинили знаменитость в квирбейтинге, где исполнительница якобы заиграет с ЛГБТК+ сообществом, чтобы собрать больше поклонников

В конце концов, певица отреагировала на критику.

"Мне нравятся парни и девушки. Оставьте меня в покое", — подчеркнула звезда.

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