Билли опубликовала пост, где попросила фанов оставить ее в покое. Кроме того, звезда добавила, что она любит как девушек, так и парней.
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Билли Айлиш высказалась о своей ориентации
На одном из публичных мероприятий журналист спросила, не хочет ли исполнительница сделать камингаут после того, как узнала, что она привлекает многих поклонниц. В ответ на вопрос корреспондентки певица выразила свое удивление и отметила, что она думала, что все уже распознали ее сексуальную ориентацию.
Я думала, что это было очевидно… Я не понимала, что люди не знают… Я делала это давно и просто не говорила об этом,
– сказала певица.
Также во время разговора Билли добавила, что ей нравятся девушки.
После этого исполнительница столкнулась с отрицательной реакцией. Пользователи обвинили знаменитость в квирбейтинге, где исполнительница якобы заиграет с ЛГБТК+ сообществом, чтобы собрать больше поклонников
В конце концов, певица отреагировала на критику.
"Мне нравятся парни и девушки. Оставьте меня в покое", — подчеркнула звезда.
Кто из украинских звезд сделал камингаут
- В августе 2022 Андрей Хветкевич, который был участником 2 сезона "Холостячки", где боролся за сердце Златы Огневич, сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и обручился со своим любимым. Впоследствии они отпраздновали свадьбу, которую даже посетила Злата.
- 27-летний звездный визажист Олег Машуков не скрывал свою ориентацию, когда стал популярным. Впрочем, только 19 июня он показал вторую половинку. Парня знаменитости зовут Даня. Он также работает визажистом.
- Певец MELOVIN выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend. В конце он неожиданно поцеловал сначала девушку, а затем парня. После этого певец объял себя радужным флагом ЛГБТ.
- Владимира Завадюк также совершил камингаут. Тогда он рассказал, что съехался с бойфрендом. Мужчина убежден, что сегодня, учитывая реалии в стране, нужно делать все, что откладывалось годами.