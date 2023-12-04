Біллі опублікувала допис, де попросила фанів дати їй спокій. Крім того, зірка додала, що вона любить, як дівчат, так і хлопців.

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Біллі Айліш висловилась про свою орієнтацію

На одному з публічних заходів журналістка запитала, чи виконавиця не хоче зробити камінгаут після того, як дізналася, що вона приваблює багатьох шанувальниць. У відповідь на запитання кореспондентки співачка висловила своє здивування і зазначила, що вона думала, що всі вже розпізнали її сексуальну орієнтацію.

Я думала, що це було очевидно… Я не розуміла, що люди не знають…Я робила це давно і просто не говорила про це,

– сказала співачка.

Також під час розмови Біллі додала, що їй подобаються дівчата.

Після цього виконавиця стикнулася з негативною реакцією. Користувачі звинуватили знаменитість у квірбейтингу, де виконавця нібито заграє з ЛГБТК+ спільнотою, щоб зібрати більше прихильників

Зрештою співачка відреагувала на критику.

"Мені подобаються хлопці та дівчата. Дайте мені спокій", – наголосила зірка.

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