Біллі опублікувала допис, де попросила фанів дати їй спокій. Крім того, зірка додала, що вона любить, як дівчат, так і хлопців.
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Біллі Айліш висловилась про свою орієнтацію
На одному з публічних заходів журналістка запитала, чи виконавиця не хоче зробити камінгаут після того, як дізналася, що вона приваблює багатьох шанувальниць. У відповідь на запитання кореспондентки співачка висловила своє здивування і зазначила, що вона думала, що всі вже розпізнали її сексуальну орієнтацію.
Я думала, що це було очевидно… Я не розуміла, що люди не знають…Я робила це давно і просто не говорила про це,
– сказала співачка.
Також під час розмови Біллі додала, що їй подобаються дівчата.
Після цього виконавиця стикнулася з негативною реакцією. Користувачі звинуватили знаменитість у квірбейтингу, де виконавця нібито заграє з ЛГБТК+ спільнотою, щоб зібрати більше прихильників
Зрештою співачка відреагувала на критику.
"Мені подобаються хлопці та дівчата. Дайте мені спокій", – наголосила зірка.
Хто з українських зірок зробив камінгаут
- У серпні 2022 року Андрій Хветкевич, який був учасником 2 сезону "Холостячки", де боровся за серце Злати Огнєвіч, повідомив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію та заручився зі своїм коханим. Згодом вони відсвяткували весілля, на яке навіть завітала Злата.
- 27-річний зірковий візажист Олег Машуков не приховував свою орієнтацію, відколи став популярним. Втім, лише 19 червня він показав свою другу половинку. Хлопця знаменитості звати Даня. Він також працює візажистом.
- Співак MELOVIN виступив на музичному фестивалі Atlas Weekend. Наприкінці він несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця. Після цього співак огорнув себе веселковим прапором ЛГБТ.
- Володимира Завадюк також здійснив камінгаут. Тоді він розповів, що з'їхався з бойфрендом. Чоловік переконаний, що сьогодні, зважаючи на реалії в країні, потрібно робити все, що відкладалося роками.