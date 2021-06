Біллі Айліш знялась у новому кліпі Lost Cause, де приміряла бренд білизни Кардашян: відео

Американська співачка Біллі Айліш випустила новий відеокліп на пісню Lost Cause, де виступила режисером та головною героїнею відео. У ньому вона разом з іншими дівчатами веселиться на дівич-вечорі у зручних костюмах білизняного бренду SKIMS, який належить Кім Кардашян.

Новий трек Lost Cause увійшов в альбом Happier than Ever та вже викликав захват у шанувальників – новий відеокліп переглянули майже 12 мільйонів разів за останню добу.

Читайте також Христина Соловій вперше за три роки випустила альбом: чуттєва платівка Rosa Ventorum

Кліп Lost Cause Біллі Айліш

Усе відео було зняте в пастельних відтінках, сама Біллі Айліш та її напарниці по зйомці були одягнені у зручні домашні костюми від SKIMS – саме завдяки ним Кім Кардашян змогла отримати статус мільярдерки, оскільки минулого року переорієнтувала виробництво спідньої білизни здебільшого на домашній одяг.

У кліпі дівчата імітують дівочу вечірку – вони п'ють слабоалкогольні напої, їдять снеки, грають в розважальні ігри та водні пістолети.

"Ми насолоджувалися життям, тим, які ми гарячі, поки знімали це", – написала Біллі Айліш під відео в інстаграмі.

Біллі Айліш – Lost Cause: дивитись відео онлайн

На появу лауреатки Греммі у білизні власного бренду швидко відреагувала Кім Кардашян у своїх сторіс.



Кім Кардашян відреагувала на появу Біллі у костюмі SKIMS / Фото з інстаграму Кім Кардашян