Билли Айлиш снялась в новом клипе Lost Cause, где примерила бренд белья Кардашян: видео

Американская певица Билли Айлиш выпустила новый видеоклип на песню Lost Cause, где выступила режиссером и главной героиней видео. В нем она вместе с другими девушками веселится на девичнике в удобных костюмах бельевого бренда SKIMS, который принадлежит Ким Кардашян.

Новый трек Lost Cause вошел в альбом Happier than Ever и уже вызвал восторг у поклонников – новый видеоклип посмотрели почти 12 миллионов раз за последние сутки.

Клип Lost Cause Билли Айлиш

Все видео было снято в пастельных оттенках, сама Билли Айлиш и ее напарницы по съемке были одеты в удобные домашние костюмы от SKIMS – именно благодаря им Ким Кардашян смогла получить статус миллиардерши, поскольку в прошлом году переориентировала производство нижнего белья в основном на домашнюю одежду.

В клипе девушки имитируют девичник – они пьют слабоалкогольные напитки, едят снеки, играют в развлекательные игры и водные пистолеты.

"Мы наслаждались жизнью, тем, какие мы горячие, пока снимали это", – написала Билли Айлиш под видео в инстаграме.

На появление лауреатки Грэмми в белье собственного бренда быстро отреагировала Ким Кардашян в своих сторис.



Ким Кардашян отреагировала на появление Билли в костюме SKIMS / Фото из инстаграма Ким Кардашян