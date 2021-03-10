Біллі Айліш, Cardi B, Гаррі Стайлс: які зірки виступатимуть на Греммі-2021

10 березня 2021 , 19:52
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Джерело:

сайт Греммі

Церемонія нагородження преміями Греммі відбудеться вже через кілька днів – 14 березня. Наразі організатори назвали виконавців, які виступатимуть поміж оголошенням лауреатів нагороди.

Довгоочікувана подія проходитиме в Лос-Анджелесі на 5 сценах, обернених одна до одної по колу, аби розділити між собою зірок в час пандемії коронавірусу. Де саме відбуватиметься захід – невідомо, але глядачі його очікують з нетерпінням ще з 31 січня, коли його вимушено перенесли через сплеск COVID-19 у Каліфорнії.

До слова Греммі корумпована: Джастін Бібер, Нікі Мінаж і The Weeknd розкритикували список номінантів

Щоб покращити настрій глядачам, організатори запросили до дійства велику кількість зірок. "Артисти зберуться разом, але все ще будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного", – йдеться в заяві організаторів Греммі.

Тому сцену Греммі-2021 запалюватимуть:

  • BTS;
  • Біллі Айліш;
  • AndersonPaak;
  • Bad Bunny;
  • Black Pumas;
  • Cardi B;
  • Doja Cat;
  • Дуа Ліпа;
  • Haim;
  • Кріс Мартін;
  • Джон Маєр;
  • Megan Thee Stallion;
  • Post Malone;
  • Гаррі Стайлс;
  • Тейлор Свіфт.

Що відомо про Греммі-2021?

Виступи знаменитостей транслюватимуть 14 березня ввечері на телеканалі CBS. Ведучим 63-ї церемонії нагородження Греммі стане комік Тревор Ноа. За словами шоураннера церемонії Бена Вінстона, шоу матиме вигляд "частково – Греммі, частково – студійної сесії на Abbey Road". Номінантів премії оголосили ще наприкінці листопада 2020 року.