Біллі Айліш, Cardi B, Гаррі Стайлс: які зірки виступатимуть на Греммі-2021

Джерело:сайт Греммі
Церемонія нагородження преміями Греммі відбудеться вже через кілька днів – 14 березня. Наразі організатори назвали виконавців, які виступатимуть поміж оголошенням лауреатів нагороди.
Довгоочікувана подія проходитиме в Лос-Анджелесі на 5 сценах, обернених одна до одної по колу, аби розділити між собою зірок в час пандемії коронавірусу. Де саме відбуватиметься захід – невідомо, але глядачі його очікують з нетерпінням ще з 31 січня, коли його вимушено перенесли через сплеск COVID-19 у Каліфорнії.
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Щоб покращити настрій глядачам, організатори запросили до дійства велику кількість зірок. "Артисти зберуться разом, але все ще будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного", – йдеться в заяві організаторів Греммі.