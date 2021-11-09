У білій сукні: королева Ранія здійснила новий вихід

9 листопада 2021 , 10:24
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Джерело:

інстаграм королеви Ранії

Королева Ранія здійснила новий публічний вихід. Вона зустрілася з йорданською принцесою Таґрід. Для зустрічі обрала елегантну білу сукню.

Йорданська королева завжди виглядає бездоганно. Для виходів Ранія обирає стильні костюми та сукні, які підкреслюють витончену фігуру і смак в одязі.  

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Елегантний образ королеви Ранії

Її Величність опублікувала декілька нових фото на офіційній сторінці в інстаграмі. На них королева зображена в елегантній сукні білого кольору. Вбрання було нижче колін, мало об'ємні рукави та оригінальне пошиття навколо шиї. Талію підкреслив красивий білий пояс. 

Такий look Ранія поєднала з білими туфлями-човниками з оригінальним принтом на підборах. Серед аксесуарів її аутфіт довершили маленька коричнева сумочка, сонцезахисні окуляри з чорними круглими лінзами, сережки. Примітно, що королева не одягнула захисну маску, на відміну від інших учасників заходу.

Розкішне волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж у натуральних коричневих відтінках. 


Королева Ранія у білій сукні / Фото з інстаграму Її Величності


Королева Ранія у білій сукні / Фото з інстаграму Її Величності


Королева Ранія у білій сукні / Фото з інстаграму Її Величності

Йорданська королева завжди вражає оригінальними аутфітами. Раніше ми писали, як змінювався стиль королева. Добірку яскравих світлин можна переглянути за посиланням
Автор: Христина Кобак