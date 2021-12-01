У білій сорочці та блакитних штанах: королева Ранія на робочій зустрічі

Йорданська королева Ранія вкотре приголомшила елегантністю. Для робочої зустрічі вона обрала білу сорочку та легкі штани ніжно-блакитного кольору.

Королева побувала на робочій зустрічі. Обираючи аутфіт, вона завжди демонструє вишуканий смак в одязі.

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Ніжний look королеви Ранії

Її Величність поділилася фотографією, на якій зображена в білій блузці без комірчика і декольте та легких штанах ніжно-блакитного кольору. Талію Ранії підкреслив коричневий тонкий ремінець. На фото не видно, але, ймовірно, вона поєднала вбрання зі взуттям на підборах.

Особливу увагу королева завжди приділяє зачісці та макіяж. Вона вкладає розкішне волосся в локони, а на обличчі робить макіяж з коричневими тінями на повіках. Цього разу образ довершили маленька червона сумочка, чорна захисна маска, годинник і сережки.



Новий look королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності

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