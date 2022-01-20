У білій шубі на автомобілі: Ірина Федишин вразила ефектним образом у Львові

У період новорічно-різдвяних свят співачка Ірина Федишин виступила з феєричним шоу у Львові. Артистка поділилася серією фото, де показала неймовірний сценічний образ.

У січні Ірина багато гастролює, ледь не щодня має концерти у різних містах. Для рідного Львова вона приготувала особливу святкову програму в приміщення цирку.

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Сценічний образ Ірини Федишин

До глядачів, які прийшли на шоу, артистка виїхала на автомобілі. Ірина постала перед публікою в короткій шубці білого кольору. Витончену талію знаменитості підкреслив широкий пояс, а довжина вбрання зробила акцент на довгих струнких ніжках. Такий look Федишин поєднала з білими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся виконавиця, як зазвичай, вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила насичений макіяж з яскравою помадою на губах і темними тінями на повіках.

Ірина Федишин на новорічному шоу / Фото з інстаграму співачки

Зимові аутфіти співачки