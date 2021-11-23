У білій мінісукні з пір'ям: Ірина Федишин приголомшила екстравагантним образом

Співачка зі Львова Ірина Федишин побувала на зйомках концерту "Вечір прем'єр". Для виступу вона обрала екстравагантну мінісукню білого кольору, що задекорована пір'ям. Також увагу привернула незвична зачіска зірки.

Ірина Федишин демонструє нові образи під час кожного публічного виходу. Особливу увагу приділяє концертному вбранню.

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Яскравий look Ірини Федишин

Для концерту в столиці артистка обрала новий незвичний для себе образ. Вона постала перед камерами в білій мінісукні, що повністю була задекорована пір'ям. Вбрання було без рукавів та гарно підкреслило усі принади фігури Федишин. Витончену талію підкреслив сріблястий пояс. Такий look Ірина поєднала з білими туфлями на високих підборах.

Цього разу вона також здивувала неординарною зачіскою. Ірина вклала волосся у тонкі локони й зібрала зверху. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. З прикрас вирішила доповнили образ довгими сережками та розкішною каблучкою.



Ірина Федишин у білій мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у білій мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у білій мінісукні / Фото з інстаграму співачки

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