Біль всього світу, – Лілія Ребрик поділилася щемливими історіями жителів Маріуполя

Маріуполь перетворився на руїни. Російські найманці знищили абсолютно все. Тепер Маріуполь – це біль, смерть, трагедія. Телеведуча Лілія Ребрик розповіла, що пов'язує її з цим містом-героєм та поділилася історіями своїх підписниць, яким вдалося виїхати з блокади.

У кожного з нас є спогади з тими містами, які зараз потерпають від ворожих обстрілів. Одним з міст-героїв, які зараз перетворилися на пекло, став Маріуполь. Лілія Ребрик розповіла, як колись приїжджала туди, виступала на сцені тепер зруйнованого Драмтеатру.

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Лілія Ребрик поділилася історіями про Маріуполь

Хрещена старшої доньки Лілії з Маріуполя. Колись Ребрик грала в Маріуполі виставу, на сцені Драмтеатру була ведучою заходу. Під час кожного приїзду зірка бачила Маріуполь квітучим, зеленим, переповненим життям. Та російські окупанти змінили все.

Драмтеатр – біль всього світу. Руїні, людські життя, за якими тепер смерть, трагедії, розпач. Пізньої весни ти, Маріуполю, радів, що випав сніг. Бо брудну воду можна випити, бо на ній на вогнищі можна приготувати хоча б якусь їжу. У дворі, поряд з твоїми, Маріуполю, розбитими будинками, де колись вирувало життя,

– щемливо написала Лілія.

Телеведуча розповіла, що цієї весни вона разом з кумою місяць чекала на зв'язок з її батьками. Їм вдалося вирватися з того пекла. Це було дуже ризиковано та небезпечно для життя, але вони врятувалися.

Також Лілія поділилася історією дівчини Олександри, яка місяць війни пройшла з бабусею. Замість неї Саша шукала їсти, не дозволяла бабусі ходити по воду, бо молодій під час обстрілу легше впасти або добігти до укриття. Олександрі довелося просити їжу в церкві. Поки вона стояла в черзі, поряд падали бомби. Місяць жінки не знімали одяг. Та навіть у такому стані, серед неймовірного болю та жаху вони піклувалися про інших, про тварин. Щоб хоч якось відволіктися, грали при свічках у карти.

"Моя підписниця, яка дуже просила не називати її імені, з тобою, Маріуполю, була цілий рік. Ти балував її тюльпанами. Вона їх обожнює і стільки, скільки в тебе, не бачила більше ніде у світі! А потім – бомбардування, авіанальоти, походи по воду під мінометним вогнем. У тебе вчився син її сестри, грав у Драмтеатрі і у Драмтеатрі ж ховався у той страшний день. Він вижив. Він зміг поїхати. І він колись теж розкаже історію про тебе, Маріуполю. У березні ти був без води, без світла, без зв'язку", – розповіла Лілія.

Ще одній підписниці Ребрик довелося жити практично на вулиці. Вікна довелося позабивати фанерою, температура в колись теплій і затишній квартирі впала до +2 градусів. З двома дітьми жінка спала у ванній, а чоловік у той час чергував в коридорі.

Я знаю, Маріуполю, ти зараз в окупації. Але ми обов'язково повернемо тебе. Ти відродишся. А я нарешті помилуюся твоїм морем, бо жодного разу біля нього не була,

– зворушливо написала Лілія.

Зворушливий ролик Лілії Ребрик про Маріуполь: дивіться відео онлайн