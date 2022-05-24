У каждого из нас есть воспоминания с городами, которые сейчас страдают от вражеских обстрелов. Одним из городов-героев, сейчас превратившихся в ад, стал Мариуполь. Лилия Ребрик рассказала, как когда-то приезжала туда, выступала на сцене разрушенного Драмтеатра.

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Лилия Ребрик поделилась историями о Мариуполе.

Крестная старшей дочери Лилии из Мариуполя. Когда Ребрик играла в Мариуполе спектакль, на сцене Драмтеатра была ведущей мероприятия. Во время каждого приезда звезда видела Мариуполь цветущей, зеленой, переполненной жизнью. Но российские окупанты изменили все.

Драмтеатр – боль всего мира. Руины, человеческие жизни, за которыми теперь смерть, трагедии, отчаяние. Поздней весной ты, Мариуполь, радовался, что выпал снег. Потому что грязную воду можно выпить, потому что на ней на костре можно приготовить хотя бы какую-нибудь еду. Во дворе, рядом с твоими, Мариуполь, разбитыми домами, где когда-то бурлила жизнь,

– щемяще написала Лилия.

Телеведущая рассказала, что этой весной она вместе с кумой месяц ждала связи с ее родителями. Им удалось вырваться из этого ада. Это было очень рискованно и опасно для жизни, но они спаслись.

Также Лилия поделилась историей девушки Александры, которая месяц войны прошла с бабушкой. Вместо нее Саша искала есть, не разрешала бабушке ходить за водой, потому что молодой во время обстрела легче упасть или добежать до укрытия. Александре пришлось просить еду в церкви. Пока она стояла в очереди, рядом падали бомбы. Месяц женщины не снимали одежду. Но даже в таком состоянии, среди невероятной боли и ужаса, они заботились о других, о животных. Чтобы хоть как-то отвлечься, играли при свечах в карты.

"Моя подписщица, которая очень просила не называть ее имени, с тобой, Мариуполь, была целый год. Ты баловал ее тюльпанами. Она их обожает и столько, сколько у тебя, не видела больше нигде в мире! А потом – бомбардировки, авианалеты, походы за водой под минометным огнем. У тебя учился сын ее сестры, играл в Драмтеатре и в Драмтеатре же прятался в тот страшный день.Он выжил. Он смог уехать. И он когда-нибудь тоже расскажет историю о тебе, Мариуполь.В марте ты был без воды, без света, без связи", – рассказала Лилия.

Еще одной подписнице Ребрик пришлось жить практически на улице. Окна пришлось забивать фанерой, температура в некогда теплой и уютной квартире упала до +2 градусов. С двумя детьми женщина спала в ванной, а муж в то время дежурил в коридоре.

Я знаю, Мариуполь, ты сейчас в оккупации. Но мы обязательно вернем тебя. Ты возродишься. А я наконец помилуюсь твоим морем, потому что ни разу возле него не была,

– трогательно написала Лилия.

Трогательный ролик Лилии Ребрик о Мариуполе: смотрите видео онлайн