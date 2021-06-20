У бікіні та без макіяжу: Кім Кардашян продемонструвала звабливе тіло

Американська знаменитість Кім Кардашян потішила багатомільйонну аудиторію новим спекотним знімком. Зірка позувала у бежевому бікіні та показала бездоганне тіло.

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян не втомлюється публікувати фото у відвертому вбранні. Вона вкотре розбурхала мережу серією еротичних знімків. Нові світлини набрали понад 5 мільйонів вподобань.

Спекотно Емілі Ратажковскі показала оголені груди: сексуальні фото 18+

Гарячі фото Кім Кардашян

Американська знаменитість спокусливо позувала на піску. Вона постала перед камерою у бежевому купальнику, що складався з крихітних трусиків та бюстгальтера на тонких бретелях. Бікіні вдало підкреслювало бездоганні форми Кім Кардашян, однак найбільший акцент був на пишному бюсті.

Світська левиця розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. Примітно, що все частіше Кім Кардашян робить світлини без макіяжу, як і цього разу. Тому окрім звабливої фігури вона похизувалась і природною красою.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Інші пікантні фото Кім Кардашян