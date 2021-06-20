В бикини и без макияжа: Ким Кардашян продемонстрировала соблазнительное тело

Американская знаменитость Ким Кардашян порадовала многомиллионную аудиторию новым жарким снимком. Звезда позировала в бежевом бикини и показала безупречное тело.
Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян не устает публиковать фото в откровенном наряде. Она в который раз взбудоражила сеть серией эротических снимков. Новые фотографии набрали более 5 миллионов лайков.
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Горячие фото Ким Кардашян
Американская знаменитость соблазнительно позировала на песке. Она предстала перед камерой в бежевом купальнике, состоявшем из крошечных трусиков и бюстгальтера на тонких бретелях. Бикини удачно подчеркивало безупречные формы Ким Кардашян, однако наибольший акцент был на пышном бюсте.
Светская львица распустила волосы и уложила их легкими волнами. Примечательно, что все чаще Ким Кардашян делает фотографии без макияжа, как и в этот раз. Поэтому кроме обольстительной фигуры она похвасталась и естественной красотой.
Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
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- Звезда позировала в откровенном корсете и засветила глубокое декольте;
- Светская львица предстала в крошечном купальнике и взбудоражила воображение поклонников;
- Знаменитость выпятила пышную грудь в стильном топе.