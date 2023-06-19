Хто саме це зробив – поки невідомо. Проте курйозний момент потрапив на відео. Помітно, що удар був жорстким.

До теми Співачка Тейлор Свіфт оконфузилась на сцені: прихильники зняли цей момент на відео

Коли Бібі Рекса піднялася на сцену, хтось з прихильників жбурнув у неї телефон. Зірка одразу схопилася за обличчя та впала на підлогу від болю.

Артистці знадобилася медична допомога. Згодом стало відомо, що 33-річній співачці наклали три шви через цей удар.

Фанати обурені інцидентом та не можуть зрозуміти, навіщо таке робити. "Bebe одна з наймиліших та найбезпроблемніших зірок у музичній індустрії, вона цього не заслужила", — пишуть прихильники.

Додамо, що співачка має проблеми зі здоров’ям. Нещодавно вона розповіла, що набрала зайві кілограми через діагностований у неї полікістоз яєчників. За її словами, через це захворювання жінки страждають на ожиріння. Хоча ще два роки тому зірка виглядала спокусливо і позувала для журналу Basic.

До слова, курйозний інцидент нещодавно стався і з солістом гурту Quest Pistols у Молдові. Антон Савлєпов так захопився, що впав зі сцени вниз головою. Цей момент потрапив на відео.