Новий відеоролик з'явився на інстаграм-сторінці зірки. На перший погляд, може скластись враження, що це сцена зі знаменитого фільму Стівена Спілберга "Щелепи" про гігантську білу акулу, що тероризує невелике прибережне поселення.

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Але це справжній кадр, автором якого став друг Орландо – Карлос Гауна. Саме він за допомогою дрону з висоти пташиного польоту зняв епічні кадри. Втім, Орландо не розгубився і продовжив веслувати Тихим океаном біля Малібу, наче нічого не сталось.

"Коли страх стає вашим другом, а Карлос ловить момент", – поділився Блум.

Реакція мережі

Прихильники зірки досі вражені від побаченого та дивуються витримці Орландо. Найкумеднішим коментарем відзначилась кохана актора – Кеті Перрі: "Наступного разу вийди і намасти крихітку арахісовим маслом". А автор відео зазначив, що Блум виглядає так само добре, як акула: "Крутий день, чувак!.. Радий за тебе! Те, що ти ніколи не забудеш. Дуже спокійна акула просто відпочиває в Малібу!".