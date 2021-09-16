Новый видеоролик появился на инстаграм-странице звезды. На первый взгляд, может сложиться впечатление, что это сцена из знаменитого фильма Стивена Спилберга "Челюсти" о гигантской белой акуле, что терроризирует небольшое прибрежное поселение.

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Но это настоящий кадр, автором которого стал друг Орландо – Карлос Гауна. Именно он с помощью дрона с высоты птичьего полета снял эпические кадры. Впрочем, Орландо не растерялся и продолжил грести Тихим океаном возле Малибу, словно ничего не случилось.

"Когда страх становится вашим другом, а Карлос ловит момент", – поделился Блум.

Реакция сети

Поклонники звезды до сих пор поражены от увиденного и удивляются выдержке Орландо. Самым забавным комментарием отметилась возлюбленная актера – Кэти Перри: "В следующий раз выйди и намажь малютку арахисовым маслом". А автор видео отметил, что Блум выглядит так же хорошо, как акула: "Крутой день, чувак!.. Рад за тебя! То, что ты никогда не забудешь. Очень спокойная акула просто отдыхает в Малибу!".