У бежевому піджаку та блузці хакі: Олена Зеленська виступила на конференції в Іспанії

Перша леді України Олена Зеленська в онлайн-форматі виступиkа на міжнародній конференції "Жінки сьогодні", яка пройшла в Іспанії. Олена одягнула бежевий піджак та елегантну блузку кольору хакі.

Іспанія прихистила понад сто тисяч українців. Це як населення Сєвєродонецька, який зараз перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Також Іспанія приймає на лікування поранених українських військових і дітей з онкологією.

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Новий образ Олени Зеленської

Зараз перша леді України працює в дистанційному режимі. Вона з допомогою відеозв'язку вона виступила на міжнародній конференції "Жінки сьогодні", яка відбувалася в Іспанії. Олена Зеленська постала перед камерою в елегантному бежевому піджаку та блузці кольору хакі.

Волосся перша леді зібрала в акуратний пучок, а на обличчі зробила макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. У вухах в Олени були лаконічні сережки, а на пальці – каблучка.

Олена Зеленська під час виступу на конференції / Фото з інстаграму першої леді

На конференції Зеленська подякувала іспанцям, які дали прихисток тим українцям, які вимушено покинули рідні домівки. Розповіла, як зараз живуть українки: як воюють, лікують, рятують, страждають, але борються. Бо в їхній дім прийшло зло.

Через кілька днів відбудеться подія, яка може вирішити долю цієї страшної та жорстокої війни, долю України та всієї Європи. Адже 23 – 24 червня на засіданні Європейської ради розглянуть питання надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців. А як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: "А що ми маємо для вступу в ЄС?". Я скажу: "У нас є головне – ми цінуємо людське життя",

– наголосила Олена.