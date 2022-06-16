Іспанія прихистила понад сто тисяч українців. Це як населення Сєвєродонецька, який зараз перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Також Іспанія приймає на лікування поранених українських військових і дітей з онкологією.

Вас може зацікавити Анатолій Анатоліч похизувався дружбою з Оленою Зеленською: "Ходила на мої дні народження"

Новий образ Олени Зеленської

Зараз перша леді України працює в дистанційному режимі. Вона з допомогою відеозв'язку вона виступила на міжнародній конференції "Жінки сьогодні", яка відбувалася в Іспанії. Олена Зеленська постала перед камерою в елегантному бежевому піджаку та блузці кольору хакі.

Волосся перша леді зібрала в акуратний пучок, а на обличчі зробила макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. У вухах в Олени були лаконічні сережки, а на пальці – каблучка.

Олена Зеленська під час виступу на конференції / Фото з інстаграму першої леді

На конференції Зеленська подякувала іспанцям, які дали прихисток тим українцям, які вимушено покинули рідні домівки. Розповіла, як зараз живуть українки: як воюють, лікують, рятують, страждають, але борються. Бо в їхній дім прийшло зло.

Через кілька днів відбудеться подія, яка може вирішити долю цієї страшної та жорстокої війни, долю України та всієї Європи. Адже 23 – 24 червня на засіданні Європейської ради розглянуть питання надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців. А як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: "А що ми маємо для вступу в ЄС?". Я скажу: "У нас є головне – ми цінуємо людське життя",

– наголосила Олена.