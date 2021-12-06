У бежевій сукні: Alyosha зачарувала ніжним образом – фото

Співачка Alyosha рідко ділиться новими фото, тому кожен кадр зачаровує фанатів. Днями артистка показала неймовірно ніжний образ у бежевій сукні.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) є прикладом жінки, яка вдало поєднує кар'єру та сімейне життя. Через насичений робочий графік виконавиця рідко поширює дописи у соціальних мережах, тому кожен із них привертає особливу увагу публіки.

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Ніжний образ Alyosha

Олена позувала на камеру, сидячи в спортивному залі. На змагання, де вболівала за діток, одягнула коротку бежеву сукню з пишною спідницею та широкими рукавами. Поєднала вбрання з туфлями-човниками на підборах в тон.

Волосся Alyosha вклала в легкі хвильки, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах.



Alyosha в бежевій сукні / Фото з інстаграму Alyosha



Alyosha в бежевій сукні / Фото з інстаграму Alyosha

Підписники не змогли залишити Олену без компліментів. У коментарях вони засипали її приємними словами.