Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) является примером женщины, которая удачно сочетает карьеру и семейную жизнь. Из-за насыщенного рабочего графика исполнительница редко распространяет посты в социальных сетях, поэтому каждый из них привлекает особое внимание публики.

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Нежный образ Alyosha

Елена позировала на камеру, сидя в спортивном зале. На соревнования, где болела за деток, надела короткое бежевое платье с пышной юбкой и широкими рукавами. Соединила наряды с туфлями-лодочками на каблуке в тон.

Волосы Alyosha уложили в легкие волны, а на лице сделали макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.



Alyosha в бежевом платье / Фото из инстаграма Alyosha



Alyosha в бежевом платье / Фото из инстаграма Alyosha

Подписчики не смогли оставить Елену без комплиментов. В комментариях они засыпали ее приятными словами.