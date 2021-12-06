Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) является примером женщины, которая удачно сочетает карьеру и семейную жизнь. Из-за насыщенного рабочего графика исполнительница редко распространяет посты в социальных сетях, поэтому каждый из них привлекает особое внимание публики.
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Нежный образ Alyosha
Елена позировала на камеру, сидя в спортивном зале. На соревнования, где болела за деток, надела короткое бежевое платье с пышной юбкой и широкими рукавами. Соединила наряды с туфлями-лодочками на каблуке в тон.
Волосы Alyosha уложили в легкие волны, а на лице сделали макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.
Alyosha в бежевом платье / Фото из инстаграма Alyosha
Alyosha в бежевом платье / Фото из инстаграма Alyosha
Подписчики не смогли оставить Елену без комплиментов. В комментариях они засыпали ее приятными словами.
- "Вы прекрасна".
- "Какая красотка! Счастья вам!"
- "Очень красивая!"
- "Вы так хороша! Мама троих деток! Своим видом мотивируете!"
- "Какие ножки!"