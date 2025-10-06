Колектив поділився важливою новиною у своїх соціальних мережах, передає Showbiz 24. Сергій Танчинець поділився фото з культового екрана Нью-Йорка.

До теми "Немає слів": у Львові у день масованої атаки провели концерт з Дорофєєвою – мережа обурена

Для мене це було несподіванкою. Це влаштував наш організатор "MoLoKo", за що йому дякую. Направду, дуже цікавий досвід бачити себе на таких екранах і, звісно, надзвичайно приємно,

– прокоментував Сергій Танчинець, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на Таймс-Сквер / Фото пресслужби

Зараз колектив БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перебуває у великому благодійному турі Північною Америкою. Частина туру вже минула – завдяки їй вдалося зібрати близько 50 тисяч доларів для Сил Оборони України. Попереду – ще 12 концертів містами США та Канади. Квитки та перелік міст можна переглянути на сайті гурту.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – дати концертів / Фото пресслужби

За час повномасштабного вторгнення БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ закумулювали 93,5 мільйони гривень на допомогу українським військовим. Попередній тур Америкою та Канадою приніс, зокрема, близько 313 тисяч доларів.

"Кожен квиток на концерт – це внесок у спільну справу. Усі турові виступи БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ є благодійними, а зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ", – додав Сергій Танчинець.

Які ще гурти анонсували майбутні концерти