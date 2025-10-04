Коли й де відбудеться концерт, скільки коштують квитки, чому варто піти на виступ – розповідаємо далі на Showbiz 24.
Чому варто піти на концерт KADNAY у Львові?
KADNAY – це електронна музика, яка звучить як заклик до танцю. Їхні концерти – це драйв, шалена енергетика, справжній сплеск емоцій і потужний вокал. Ці хлопці точно знають, як співати так, щоб викликати мурахи по шкірі.
Їхній стиль не кориться жодним стандартам, а пісні змушують серце битись в ритмах треків "МаХат Махат", "Відпусти", "Запах твого волосся", Disco girl і, звісно, легендарного Santiago! Ці пісні та прем'єри композицій з фантастичного альбому KADNAY "Квітами на глибині" цього вечора звучатимуть для вас. Занурюватимуть у мрійливу атмосферу, викликатимуть глибокі думки та підноситимуть до небес.
Коли відбудеться концерт: 16 жовтня о 19:00
Локація: Клуб на !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26
Квитки: від 590 гривень, придбати можна за посиланням
Які ще концерти скоро будуть у Львові?
У рамках великого туру 9 жовтня в арені "Малевич" виступить Jerry Heil.
24 жовтня Phil IT. AMARA приїжджає з презентацією нового EP "AMARA". Концерт відбудеться у "Малевичі".
25 жовтня в Клубі на !FESTrepublic виступить BRYKULETS.