Коли й де відбудеться концерт, скільки коштують квитки, чому варто піти на виступ – розповідаємо далі на Showbiz 24.

Чому варто піти на концерт KADNAY у Львові?

KADNAY – це електронна музика, яка звучить як заклик до танцю. Їхні концерти – це драйв, шалена енергетика, справжній сплеск емоцій і потужний вокал. Ці хлопці точно знають, як співати так, щоб викликати мурахи по шкірі.

Їхній стиль не кориться жодним стандартам, а пісні змушують серце битись в ритмах треків "МаХат Махат", "Відпусти", "Запах твого волосся", Disco girl і, звісно, легендарного Santiago! Ці пісні та прем'єри композицій з фантастичного альбому KADNAY "Квітами на глибині" цього вечора звучатимуть для вас. Занурюватимуть у мрійливу атмосферу, викликатимуть глибокі думки та підноситимуть до небес.

Коли відбудеться концерт: 16 жовтня о 19:00

Локація: Клуб на !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26

Квитки: від 590 гривень, придбати можна за посиланням



Концерт KADNAY у Львові / Фото пресслужби

