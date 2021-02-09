У стильному образі та без макіяжу: MamaRika показала фото з Одеси після переїзду

Популярна українська співачка MamaRika нещодавно переїхала з Києва до Одеси. Вона показала мальовничі фото на тлі заходу сонця.

Відома українська співачка MamaRika нещодавно спантеличила шанувальників новиною про свій переїзд з Києва. Близько двох тижнів тому вона з чоловіком Сергієм Середою вже оселилась в новому місті – Одесі. Днями зірка показала нові кадри.

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Нові фото MamaRika

Знаменитість влаштувала фотосесію на березі моря в Одесі. Вона позувала на тлі неймовірного заходу сонця в стильному зимовому образі. MamaRika постала перед камерою в широкому різнобарвному пуховику та ніжно-рожевій шапці.

Співачка доповнила образ чорними рукавичками. Вона розпустила волосся й вклала його легкими хвильками. Цього разу MamaRika показала обличчя без косметики й макіяжу, похизувавшись натуральною красою.

Те, заради чого ми переїхали в Одесу,

– поділилась під фото артистка.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нові світлини MamaRika зачарували прихильників: