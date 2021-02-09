Популярная украинская певица MamaRika недавно переехала из Киева в Одессу. Она показала живописные фото на фоне заката.

Известная украинская певица MamaRika недавно озадачила поклонников новостью о своем переезде из Киева. Около двух недель назад она с мужем Сергеем Середой уже поселилась в новом городе – Одессе. На днях звезда показала новые кадры.

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Новые фото MamaRika

Знаменитость устроила фотосессию на берегу моря в Одессе. Она позировала на фоне невероятного заката в стильном зимнем образе. MamaRika предстала перед камерой в широком разноцветном пуховике и нежно-розовой шапке.

Певица дополнила образ черными перчатками. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. На этот раз MamaRika показала лицо без косметики и макияжа, похваставшись натуральной красотой.

То, ради чего мы переехали в Одессу,

– поделилась под фото артистка.

Для просмотра фото листайте вправо:

Новые фотографии MamaRika очаровали поклонников: