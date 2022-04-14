Зустріч президентів стала історичною, адже Зеленський зміг об'єднати навколо себе справжніх друзів з інших країн, аби протистояти спільному ворогу – Росії та її очільнику Путіну. Глави держав зустрілись 13 квітня в Офісі Президента.

До слова Дуда назвав Україну братньою державою й пообіцяв зробити все, аби країна вистояла

Алар Каріс, Егілс Левітс, Гітанас Науседа та Анджей Дуда приїхали до української столиці потягом, де їх зустріла українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Президенти відправились спочатку у зруйновану Бородянку, а вже потім побачились з Зеленським, після чого дали спільний брифінг. Там президент Польщі заявив, що вважає Україну справжнім братнім народом і зробить все, аби українці вистояли у війні з Росією.

Зірки шоу-бізнесу вже відреагували на приємну зустріч президентів, зокрема й Анатоліч.

Подивіться на це фото! Так українці вітають тих, хто нам допомогає! У звичайному житті. А на фото президенти! Президент України в Києві з президентами Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Без краваток і без 7-метрових столів. Пишаюся нашим президентом і дякую нашим друзям з усього світу!

– написав захоплений ведучий.



Зеленський обіймає Дуду та інших президентів / Фото з інстаграму Анатоліча

Реакція мережі

Підписники Анатолія підтримали його в коментарях та подякували за людяність та простоту від глав держав: