Зустріч президентів стала історичною, адже Зеленський зміг об'єднати навколо себе справжніх друзів з інших країн, аби протистояти спільному ворогу – Росії та її очільнику Путіну. Глави держав зустрілись 13 квітня в Офісі Президента.
До слова Дуда назвав Україну братньою державою й пообіцяв зробити все, аби країна вистояла
Алар Каріс, Егілс Левітс, Гітанас Науседа та Анджей Дуда приїхали до української столиці потягом, де їх зустріла українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Президенти відправились спочатку у зруйновану Бородянку, а вже потім побачились з Зеленським, після чого дали спільний брифінг. Там президент Польщі заявив, що вважає Україну справжнім братнім народом і зробить все, аби українці вистояли у війні з Росією.
Зірки шоу-бізнесу вже відреагували на приємну зустріч президентів, зокрема й Анатоліч.
Подивіться на це фото! Так українці вітають тих, хто нам допомогає! У звичайному житті. А на фото президенти! Президент України в Києві з президентами Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Без краваток і без 7-метрових столів. Пишаюся нашим президентом і дякую нашим друзям з усього світу!
– написав захоплений ведучий.
Зеленський обіймає Дуду та інших президентів / Фото з інстаграму Анатоліча
Реакція мережі
Підписники Анатолія підтримали його в коментарях та подякували за людяність та простоту від глав держав:
- "Оце Президент з великої літери П, а не оце "ублюдочноє бункерноє х**ло"!!!";
- "Ось, прості народні президенти, які роблять, а не говорять. Росіяни як завжди скажуть: "Клоуни, навіть одягнутися нормально не можуть". Ну най живуть в обгортці "велікой страни"";
- "Ось такі повинні бути відносини… Люди повинні бути людьми...";
- "Дякуємо Польщі, Литві, Латвії, Естонії та усім іншим країнам, що нам допомагають";
- "От чого кожен раз коли бачу це фото – комок в горлі і сльози на очах?";
- "Наш президент – це приклад для усього світу, дивіться і навчайтесь, тоді ми будемо жити у світі без неосвічених сільських дикарів і недорозвинутих літніх людей";
- "Адекватні мужики, президенти адекватних країн";
- "Як все просто, дружньо, позитивно, душевно, по-людськи, без пафосу! Найкращий! Многії літа".