Встреча президентов стала исторической, ведь Зеленский смог объединить вокруг себя настоящих друзей из других стран, чтобы противостоять общему врагу – России и ее главе Путину. Главы государств встретились 13 апреля в Офисе Президента.

К слову Дуда назвал Украину братским государством и пообещал сделать все, чтобы страна выстояла

Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда приехали в украинскую столицу поездом, где их встретила украинская делегация во главе с Денисом Шмигалем. Президенты отправились сначала в разрушенную Бородянку, а потом увиделись с Зеленским, после чего дали общий брифинг. Там президент Польши заявил, что считает Украину настоящим братским народом и сделает все, чтобы украинцы выстояли в войне с Россией.

Звезды шоу-бизнеса уже отреагировали на приятную встречу президентов, в том числе Анатолич.

Посмотрите на это фото! Так украинцы поздравляют тех, кто нам помогает! В обычной жизни. А на фото президенты! Президент Украины в Киеве с президентами Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Без галстуков и без 7-метровых столов. Горжусь нашим президентом и благодарю наших друзей со всего мира!

– написал восторженный ведущий.



Зеленский занимает Дуду и других президентов / Фото из инстаграмма Анатолича

Реакция сети

Подписчики Анатолия поддержали его в комментариях и поблагодарили за человечность и простоту от глав государств: