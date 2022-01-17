Без фільтрів, – Джамала відправилась на відпочинок в Єгипет з дітьми

Відома українська співачка Джамала лиш після свят відправилась на відпочинок. Цього разу вона взяла з собою дітей та полетіла в Єгипет.

Поки більшість українських знаменитостей вже повертаються з відпочинку, співачка Джамала лиш влаштовує сімейну відпустку. Днями вона гайнула до Єгипту з дітьми.

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Джамала на відпочинку в Єгипті

Виконавиця розповіла, що довго не могла визначитися з місцем відпочинку та компанією. Однак таки вирішила взяти з собою дітей. Джамала обрала Хургаду – туристичне місто в Єгипті.

Навіть коли я запитувала вас, де відпочивати з маленькими дітьми, близько 90% радили Єгипет. Коли вибираєш летіти всім складом, нехай навіть не на інший кінець світу, ніч без сну гарантована. Вчора ми виїхали з дому близько 23 години, а прилетіли о 7 ранку. І жоден дорослий не заплющив очей,

– поділилась зірка.

Артистка додала, що відпочинок з дітьми не завжди можна назвати повноцінним. Тому вона вирішила розділити відпустку на дві частини, щоб і самій перезавантажитися.

"Відпочинок з дітьми – це завжди відпочинок для дітей чи просто зміна обстановки. Попити, в туалет і так далі за списком. Тому моє материнське почуття провини "а як же без дітей?". привело мене до рішення розділити цю відпустку на дві частини. Дай Боже скластися і другий", – зауважила Джамала.

Відпочинок Джамали у фото

, поки усі інші зірки перебували на відпочинку Джамала працювала над новими хітами. Та вже тоді вона мріяла, коли ж вирушить у довгоочікувані теплі краї.

Знаменитість поділилась кількома першими знімками, на яких продемонструвала, як насолоджується сонцем.

На фото ті самі дорогоцінні 20 хвилин без фільтрів та без дітей,

– написала Джамала.



Джамала / Фото з інстаграму зірки



Джамала / Фото з інстаграму зірки



Син Джамали відпочиває / Фото з інстаграму зірки



Сини Джамали відпочивають / Фото з інстаграму зірки

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Текст публікації Джамали

Що ж, почнемо ці канікули!

За цей час потрапляла на величезну кількість постів, у яких відомі батьки нескінченно сумнівалися: відпочинок із дітьми чи без? І я насправді довгий час не могла визначитися цього разу — куди, яким складом?

І ось ми на відпочинку нашою великою компанією. Навіть коли я запитувала вас, де відпочивати з маленькими дітьми, близько 90% радили Єгипет. Коли вибираєш летіти всім складом, нехай навіть не на інший кінець світу, ніч без сну гарантована. Вчора ми виїхали з дому близько 23 години, а прилетіли о 7 ранку. І жоден дорослий не заплющив очей.

Відпочинок з дітьми – це завжди відпочинок для дітей чи просто зміна обстановки. Попити, в туалет і так далі за списком. Тому моє материнське почуття провини "а як же без дітей?". привело мене до рішення розділити цю відпустку на дві частини. Дай Боже скластися і другий.

P. S. на фото ті самі дорогоцінні 20 хвилин без фільтрів та без дітей.