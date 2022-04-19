Без двох мільйонів Байден: хто із зіркового бомонду підписаний на Зеленського в інстаграмі

Соціальні мережі вже давно стали чималим рупором влади та впливу, тому політики, знаменитості, спортсмени використовують їх як додаткове джерело інформації та натхнення. Всього за 3 роки інстаграм-сторінка Володимира Зеленська з кількох тисяч підписників зросла до майже 17 мільйонів.

Для порівняння, інстаграм-сторінка чинного президента США Джозефа Байдена нараховує 18,6 мільйона підписників, водночас як президента України – 16,8 мільйона. Прихильність до Володимира Зеленського, зрозуміло, зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли глава держави зробив сильні кроки для протистояння з ворогом.

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Своє захоплення українським очільником держави за останні 2 місяці висловлювали різні знаменитості, до прикладу, Кім Кардашян, Віра Фарміга, Шон Пенн, Кетрін Винник, Мей Маск, Міккі Рурк, Шерон Стоун та багато українських артистів, зокрема Олена Мозгова, Наталка Карпа, Олена Кравець, Станіслав Боклан та інші. Обличчя зосередженого та втомленого від війни Зеленського розміщували на обкладинки з промовистими цитатами такі глянці, як TIME, Vanity Fair, The New Yorker, Newsweek, Der Spiegel.



Володимир Зеленський на обкладинці журналу Vanity Fair / Фото Vanity Fair

Проте не менш важливою підтримкою від світу є те, які зірки підписані на Зеленського в інстаграмі. Адже там вони мають змогу бачити моторошні фотографії зі звірствами росіян на території України, слухати щоденні звернення Зеленського англійською мовою та майже з перших уст оцінювати складну ситуацію в країні.

Хто зі світових зірок підписаний на Зеленського в інстаграмі:

акторка Віра Фарміга – голлівудська зірка українського походження;

модель Мей Маск – мама мільярдера Ілона Маска;

політикиня Іванка Трамп – донька колишнього президента США Дональда Трампа;

акторка Іванна Сахно – голлівудська зірка українського походження;

співачка Ріта Ора – одна з найпопулярніших британських попзірок;

акторка Кетрін Винник – голлівудська зірка українського походження;

співачка Мадонна – одна з найвідоміших попзірок сучасності;

акторка Шеннен Догерті – зірка популярного серіалу "Усі жінки – відьми";

акторка Марина Мазепа – теж голлівудська зірка українського походження;

актор Люк Еванс – британська зірка фільмів;

акторка Кетра-Зета Джонс – британська зірка, жінка Майкла Дугласа;

акторка Лілі Джеймс – британська акторка.