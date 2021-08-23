Бейонсе захопила новими фото з чоловіком: розкішна зйомка для ювелірного бренду

Американська виконавиця Бейонсе та її чоловік, репер Jay-Z, взяли участь у фотосесії для реклами ювелірного бренду Tiffany & Co. Подружжя позувало у розкішних вбраннях.

Знаменита американська співачка Бейонсе днями поділилась новими фото з чоловіком Jay-Z. Вона опублікувала чарівні світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зйомка Бейонсе з чоловіком

Виконавиця разом з репером не так давно стали амбасадорами успішного ювелірного бренду Tiffany & Co. Тепер подружжя взяло участь у неймовірній зйомці в межах рекламної кампанії.

Примітно, що назва кампанії – "Про любов". Бейонсе та Jay-Z одружені вже 13 років, а за цей час здобули чимало досвіду через проблеми у стосунках, але також розв'язання усіх проблем.



Бейонсе та Jay-Z / Фото з інстаграму Бейонсе



Бейонсе та Jay-Z / Фото з інстаграму Бейонсе

Образ Бейонсе

Для зйомки знаменитість позувала у розкішній обтислій чорній сукні довжини максі зі шлейфом, що підкреслювала її фігуру. Вона доповнила образ довгими напівпрозорими рукавичками.

Родзинкою образу стало кольє з культовим жовтим діамантом вагою у 128 каратів. Його у різний час одягали тільки Леді Гага та Одрі Гепберн.

Бейонсе зібрала волосся у високий пучок, а передні пасма випустила та вклала локонами. На обличчі співачки красувався макіяж. Зірка підкреслила очі рожевими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Бейонсе та Jay-Z / Фото з інстаграму Бейонсе

Реакція мережі

Прихильники зіркового подружжя залишилися у захваті від фотосесії. Вони засипали пару компліментами: