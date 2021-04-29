Бейонсе вразила образом у лимонній мінісукні з глибоким декольте

Знаменита R&B-співачка Бейонсе похизувалася новим зухвалим аутфітом перед понад 170-мільйонною аудиторією. Зірка продемонструвала фігуру в неоновій мінісукні лимонного кольору.

До своїх появ у кадрі Бейонсе ставиться вкрай відповідально. Артистка ретельно підбирає образи, які дозволяють показати всі принади. Цього разу вона зробила ставку на яскраву мінісукню з глибоким відвертим декольте.

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Блискуче вбрання неонового лимонного кольору з довгими рукавами підкреслило великий бюст зірки та струнку талію, а його екстремальна довжина – пишні стегна. Під нього розкішна Бейонсе підібрала туфлі-човники на шпильках та сумочку в тон.

Співачка довершила сміливий аутфіт величезними золотими сережками-кільцями та лаконічним ланцюжком з підвіскою. Сонцезахисні окуляри – особлива пристрасть Бейонсе, тому без цього аксесуару не обійшлося. Довге волосся вона вклала у вишукані локони, а губи нафарбувала перламутровою помадою. Усього на двох фото зірка зуміла якнайкраще продемонструвати свої форми.

Бейонсе у лимонній мінісукні / Фото з інстаграму співачки

Бейонсе у лимонній мінісукні / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, для святкування 13 річниці шлюбу з чоловіком Jay-Z Бейонсе обрала не менш зухвалий образ. Вона летіла до Лас-Вегаса у червоно-чорному твідовому костюмі довжини міні від Alessandra Rich.