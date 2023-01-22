У сукні від українського бренду: Бейонсе після 4-річної паузи виступила в Дубаї – фото та відео
Джерело:Elle
Американська співачка Бейонсе вперше після 4-річної паузи вийшла на сцену. Вона виступила на презентації готельного комплексу Atlantis The Royal в Дубаї. Для одного з образів артистка обрала вбрання від українського бренду FROLOV.
Це був перший виступ зірки з 2018 року, який пройшов у закритому форматі. За вечір виконавиця продемонструвала кілька ефектних образів, серед яких було вбрання від українського бренду FROLOV.
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Бейонсе повернулася на сцену в сукні бренду FROLOV
Знаменитість обрала кутюрну рожеву мінісукню Firework з фірмовим дизайном у вигляді кристалів. Також образ доповнювали оперні напівпрозорі рукавички, сексуальні легінси та прикраси від ювелірного бренду Messika.
Серед інших сценічних костюмів Бейонсе були:
- червона корсетна сукня ліванського бренду Nicolas Jebran;
- жовте вбрання з екстравагантним пір'ям і ангельськими крилами Atelier Zuhra.
Раніше ЗМІ повідомляли, що за цей виступ Бейонсе отримає гонорар у розмірі 24 мільйони доларів. На концерт не можна було придбати квитки. Це приватний захід і вхід доступний лише за запрошеннями.
Нагадаємо, нещодавно українка Вікторія Апанасенко представила вечірню сукню від Івана Фролова на "Міс Всесвіт 2022". У ній закладений важливий меседж, а чорний колір і білі кристали були обрані неспроста. Про глибокий підтекст вбрання дізнавайтеся за посиланням.