Бейонсе і Тейлор Свіфт встановили рекорд за кількістю завойованих Греммі

Увечері 14 березня 2021 року відгриміла престижна премія Греммі. Дві американські знаменитості увійшли в історію церемонії, адже завоювали найбільше Греммі серед жінок-виконавиць. Рекорд встановили Бейонсе і Тейлор Свіфт.

Відомі американські співачки Бейонсе та Тейлор Свіфт увійшли в історію Греммі. Вони встановили рекорд за кількістю перемог. Це сталось під час 63 церемонії нагородження, що пройшла 14 березня.

До слова Бейонсе першою із зірок підтримала Меган Маркл після скандального інтерв'ю

Рекорди Тейлор Свіфт та Бейонсе

31-річна виконавиця Тейлор Свіфт стала першою жінкою, яка тричі перемогла в категорії "Альбом року". Зокрема, її платівки Folklore, Fearless та "+1989" стали неймовірно популярними.



Тейлор Свіфт на премії Греммі / Фото Getty Images

Натомість Бейонсе відзначилась як перша жінка, яка отримала 28 премій Греммі. Цього року зірка перемогла в номінації "Найкраще музичне відео" за кліп на пісню Brown Skin Girl, а також у категорії "Найкраще виконання у стилі R&B" із треком Black Parade.

Зазначимо, що композиція Black Parade присвячена масовим протестам, що відбувалися у США через вбивство Джорджа Флойда. Як сказала сама Бейонсе, вона створила пісню на честь "прекрасних Чорних королів і королев"

Бейонсе також отримала Греммі в номінації "Найкраще виконання в стилі "реп"" із треком Savage, який записала разом із Megan Thee Stallion – найкращою новою артисткою.

Як артистка, я вважаю, що моя робота, як і кожного з нас, відображати час. І це був досить важкий час,

– розповіла Бейонсе.

Греммі-2021: що відомо