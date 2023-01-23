Перший концерт за останні 4 роки відбувся 21 січня, проте він був приватним – лише для гостей готелю Atlantis The Royal. На нього також приїхали знаменитості Кендалл Дженнер, Ребел Вілсон та інші зірки. А сама попдіва Бейонсе виступила на заході за 24 мільйони доларів з ефектною шоу-програмою, де виступила зокрема в образі від українського дизайнера FROLOV.

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Обурення фанатів

Але попри вихід артистки в образі українського бренду, фанати не зрозуміли позиції Бейонсе. Вони обурились, що жінка нібито виступає за права ЛГБТ-спільнот, проте за чималий гонорар виступила у Дубаї – країні, де гомосексуальні стосунки заборонені й переслідуються. Що цікаво, зірка не виконала жодну з пісень з останнього альбому Renaissance, який критики давно охрестили як "присвята квір-культурі".

Українські слухачі зокрема закидають співачці, що вона виступала також для росіян, яких було чимало у залі з приватними запрошеннями:

"Уявіть, що ви називаєте себе феміністкою, а потім виступаєте для шейхів на відкритті готелю в Дубаї, одягаючи своїх танцюристів згідно з мусульманськими законами, не співаючи пісень, натхненних квір-культурою, а також із росіянами, запрошеними на шоу. Beyonce завжди на висоті, але цього разу це тотальне лицемірство";

"Не хочу починати сваритися, але мені важко зрозуміти, чому Бейонсе, яка має пів мільярда доларів, погодилася на 20 мільйонів, щоб зробити свій дебютний виступ з альбомом Renaissance, який значною мірою пов’язано з квір-культурою, у Дубаї, в країні, де права ЛГБТ не визнаються";

”Вона нічого не виконала з Renaissance”, – сет-лист не змінює абсолютну лицемірність Бейонсе: віддавати данину квір-культурі, а потім мати справу з місцем, яке хоче, щоб квір-люди померли".

Проте знайшли і ті фанати, які підтримали артистку, адже її виступ у Дубаї організувала компанія IAM Entertainment, що займається менеджментом артистів, а серед її засновниць і керівниць – жінки з Близького Сходу. Сама ж Бейонсе ніяк не прокоментувала свій виступ, оскільки з осені припинила вести інстаграм-сторінку.