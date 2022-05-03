У Берліні присвятять виставку Україні: там покажуть роботи покійного Макса Левіна

У німецькому Берліні 7 травня відкриють виставку під назвою "Захоплений будинок" (The Captured House), присвячену війні в Україні. Там відвідувачі зможуть побачити роботи Євгена Малолєтки, Андрія Баштового і журналіста Макса Левіна, який загинув на Київщині.

Виставка стартує в берлінському артцентрі Alte Münze, а серед експозицій розмістять картини, малюнки, фотографії, скульптури та інсталяції сучасних українських митців. Роботи можна буде побачити до 15 травня включно. Зокрема таку виставку згодом покажуть у Парижі, Римі та Амстердамі.

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За словами організаторів, назва виставки – "Захоплений будинок" – відсилає до оповідання аргентинського письменника Хуліо Кортасара. Де оселю головного героя твору поступово захоплює невідоме зло, і чоловікові доводиться залишити місце, де він прожив усе життя.



У Берліні покажуть роботи українських митців / Фото з відкритих джерел

"Коли у 2014 році з моєї квартири в Луганську вилетіли вікна внаслідок вибухової хвилі, все здавалося нереальним, сюрреалістичним, як у фільмі. Сьогодні, 8 років потому, ми все ще не можемо повірити в те, що відбувається. Але тепер захопили не лише нашу "спальню та кухню", а й увесь наш дім", – зазначила Катя Тейлор, кураторка проєкту.

Щодо робіт покійного Макса Левіна, то на виставці покажуть його останні кадри з евакуації Ірпеня, де його і знайшли мертвим. Щодо Малолєтки, то у Берліні представлять серію фото з боїв у Маріуполі, а Баштовий покаже зруйнований Харків.

Виставка відбудеться за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Смерть Макс Левіна: коротко