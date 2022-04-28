Український павільйон на Венеційській бієнале-2022 має назву "Це Україна: захищаючи свободу". У записі пісні взяв участь Святослав Вакарчук та симфонічний оркестр.

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Довідка: Венеційська бієнале – це одна з найкращих виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції, Італія. У рамках бієнале проводяться також Венеційський кінофестиваль та Венеційський фестиваль архітектури. Україна бере участь у події із 2001 року.

Серед музикантів є скрипалі Станіслав Кучеренко, Ольга Пищита та Тетяна Жук, а також харківський музикант і віолончеліст Денис Караченцев, що відомий своїми музичними перформансами серед харківських руїн. Музикант залишається в Харкові, що потерпає від щоденних бомбардувань і ракетних обстрілів. Великих руйнувань зазнав Палац праці, який був збудований у 1916 році та вистояв Першу і Другу світові війни. У 2022 році він знову зазнав чималих ушкоджень через ракетні обстріли росіян.

Український павільйон на бієнале

Варто додати, що в українському павільйоні Венеційської бієнале представили особливу експозицію під назвою "Фонтан виснаження. Acqua Alta", який евакуйовували в Італію через обстріли Києва. Її автором став Павло Маков. Це кінетична скульптура, що складається із 78 мідних воронок, вмонтованих у вертикальну платформу площею три квадратні метри. Воронки розташовані одна під одною у формі піраміди. Вода, що впадає в одну воронку, розділяється на два потоки, живлячи наступні воронки в піраміді. Лише кілька крапель досягають дна фонтану, символізуючи виснаження на особистому та глобальному рівні.



Робота Павла Макова на Венеційському бієнале / Фото Мінкульту

Кураторами павільйону стали Марія Ланько, Лизавета Герман та Борис Філоненко.