Бенедикт Камбербетч підозрює, що міг стати "нульовим пацієнтом": чому його засміяли фанати

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Джерело:

Entertainment Weekly

Британський кіноактор Бенедикт Камбербетч захворів у Південно-Африканській Республіці наприкінці 2019 року. Тоді він працював на зніманнях фільму, але згодом полетів до США. Чоловік підозрює, що саме він міг привезти коронавірус у країну, хоча фанати цьому не вірять.

Понад рік тому Бенедикт Камбербетч працював у ПАР на зйомках фільму "Мавританець". Одного дня йому стало дуже погано, хоча симптоми хвороби він достеменно не уточнив. Актор переконаний, що це був коронавірус, а він міг стати тим самим "нульовим пацієнтом", перевізши хворобу у США.

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Я страшенно "розхворівся". А коли почалася ця історія з "ковідом" на початку 2020 року, я подумав: "Боже мій, невже я став нульовим пацієнтом?". Мені було дуже погано, у мене була пневмонія,
– поділився Камбербетч.

Реакція фанатів

Чимало шанувальників посміялись із заяви Камбербетча у коментарях видання Just Jared, оскільки її вважають надто самовпевненою навіть у такому негативному "ключі":

  • "Лол, пахне синдромом головного героя, чи як?";
  • "Як, чорт візьми, хтось може це дізнатися?";
  • "У нього велике его";
  • "Так, я люблю його фільми, але ні, зупинись!";
  • "І він дочекався, поки настане час розкрутки нового фільму, щоб все розповісти світу";
  • "Клікбейт", тепер ми знаємо про новий фільм, у якому він знявся".

Хто ще хворів на COVID-19 перед початком пандемії?

Варто додати, що Бенедикт Камбербетч став не першою зіркою, яка захворіла на коронавірус ще до оголошення пандемії у світі.

  1. До прикладу, дивні симптоми невідомої тоді хвороби відчула акторка Гвінет Пелтроу наприкінці 2019 року після відвідин Парижа. У неї тоді був сильний запальний процес в організмі, а після одужання у неї ще довго була слабкість і "туман в голові".
  2. Також про тоді ще не вивчені симптоми коронавірусу, такі як втрата нюху і неконтрольована пітливість, відчули на собі Г'ю Грант і його дружина. Сталось це у лютому 2020 року, коли про хворобу почали лише говорити.

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Що відомо про початок пандемії

  • 31 грудня 2019 року Китай заявив про пневмонію, яку спричинює невідомий вірус.
  • ВООЗ повідомляє, що перші хворі заразилися ще 8 грудня.
  • Водночас в урядових записках Пекіну за 17 листопада 2019 року є інформація про 55-річного жителя провінції Хубей, який заразився невідомим вірусом.
  • Спершу вчені вважали, що коронавірус з'явився на ринку морепродуктів в Ухані.