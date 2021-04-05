Бенедикт Камбербетч підозрює, що міг стати "нульовим пацієнтом": чому його засміяли фанати

Джерело:Entertainment Weekly
Британський кіноактор Бенедикт Камбербетч захворів у Південно-Африканській Республіці наприкінці 2019 року. Тоді він працював на зніманнях фільму, але згодом полетів до США. Чоловік підозрює, що саме він міг привезти коронавірус у країну, хоча фанати цьому не вірять.
Понад рік тому Бенедикт Камбербетч працював у ПАР на зйомках фільму "Мавританець". Одного дня йому стало дуже погано, хоча симптоми хвороби він достеменно не уточнив. Актор переконаний, що це був коронавірус, а він міг стати тим самим "нульовим пацієнтом", перевізши хворобу у США.
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Я страшенно "розхворівся". А коли почалася ця історія з "ковідом" на початку 2020 року, я подумав: "Боже мій, невже я став нульовим пацієнтом?". Мені було дуже погано, у мене була пневмонія,
– поділився Камбербетч.
Чимало шанувальників посміялись із заяви Камбербетча у коментарях видання Just Jared, оскільки її вважають надто самовпевненою навіть у такому негативному "ключі":
Варто додати, що Бенедикт Камбербетч став не першою зіркою, яка захворіла на коронавірус ще до оголошення пандемії у світі.
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