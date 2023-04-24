Вона – найрозкішніша жінка, – Бен Аффлек назвав секрет фігури Дженніфер Лопес

Бен Аффлек розповів секрети краси дружини Дженніфер Лопес. Актор назвав свою дружину найпрекраснішою жінкою у світі.

Американський актор Бен Аффлек поспілкувався з Дрю Беррімор про дієту дружини. Вона поцікавилась, як Дженніфер Лопес вдається зберігати форму.

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Якої дієти дотримується Дженніфер Лопес

Бен Аффлек розповів, що насправді Дженніфер Лопес не дотримується дієти, а їсть все, що захоче. Головний її секрет – це тренування.

Дозволь мені сказати тобі дещо, що тебе засмутить. Дженніфер їсть все, що забажає. Все, що їй заманеться. Вона їсть печиво, морозиво, все. Вона тренується,

– поділився актор.

Бен Аффлек розхвалив дружину та назвав її найрозкішнішою жінкою. "Я теж тренуюся, але не маю вигляд двадцятирічного, ну ви розумієте, що я маю на увазі, з ідеальною шкірою і все таке. А вона – так. Вона – найрозкішніша жінка у світі, вона має приголомшливий вигляд".

Бен Аффлек розповів про дружину: дивіться відео онлайн

Цікаво, що нещодавно про Дженніфер Лопес висловлювалась MamaRika. Співачка також захопилась зовнішністю зірки в її 53 роки. MamaRika зізналась, що й сама хотіла б повторити успіх знаменитості.

Водночас артистка дивується вчинкам Мадонни, яка старша від Джей Ло на 11 років. "Мадонна зійшла з розуму. Бабулька поплила, реально", – коментувала MamaRika. Зірка вважає, що у такому віці пора йти зі сцени.