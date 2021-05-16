Фото та відео Белла Хадід оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Варто зауважити, що батько моделі, Мохаммед Хадід, має палестинське походження.

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Белла Хадід на мітингу в підтримку Палестини

Американська модель йшла разом із людьми, тримаючи в руках палестинський прапор. Вона одягнула на голову кафію – традиційний арабський головний убір, також показувала знак миру. Мітинг проходив біля посольства Ізраїлю. Важливо, що майже всі люди мали на собі захисні маски.

У підписі до фото Белла Хадід підтримала палестинців й доповнила слова хештегом "Вільна Палестина": "Те, що відчуває моє серце... Бути поруч із багатьма прекрасними, розумними, шанобливими, люблячими, добрими та щедрими палестинцями в одному місці... Це цілісність! Ми рідкісний рід!".

Для перегляду усіх фото й відео гортайте праворуч:

Зауважимо, що модель вже довгий час підтримує Палестину у конфлікті з Ізраїлем. В одній з її нещодавніх публікацій Белла Хадід показала фото з іншого мітингу, який був 4 роки тому. Зірка наголосила, що людям, перш ніж говорити, варто прочитати історію про "ізраїльську колонізацію, етнічні чистки, військову окупацію та апартеїд над палестинським народом, що триває роки!".

Модель підкреслила, що буде підтримувати палестинських братів та сестер, оскільки їй боляче спостерігати за тим, що відбувається.

Мені все життя говорили, що я не можу називатися палестинською жінкою, бо це неможливо. Мені сказали, що у мого батька немає місця народження, якщо він з Палестини. І я тут, щоб сказати: Палестина дуже реальна, і палестинський народ тут, щоб залишитися і співіснувати. Як і завжди,

– написала Белла.

Раніше того дня Хадід публікувала фотографію з дня весілля свого дідуся з бабусею і знімок батька, який зображений хлопчиком поруч із 7 братами, сестрами й мамою. Белла зазначила, що їх "вивезли з домів у Палестині в 1948 році, тому вони стали біженцями в Сирії, потім Лівані, Тунісі".

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