Фото и видео Белла Хадид обнародовала на личной странице в инстаграме. Стоит заметить, что отец модели, Мохаммед Хадид, имеет палестинское происхождение.

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Белла Хадид на митинге в поддержку Палестины

Американская модель шла вместе с людьми, держа в руках палестинский флаг. Она надела на голову кафию – традиционный арабский головной убор, также показывала знак мира. Митинг проходил возле посольства Израиля. Важно, что почти все люди имели на себе защитные маски.

В подписи к фото Белла Хадид поддержала палестинцев и дополнила слова хэштегом "Свободная Палестина": "То, что чувствует мое сердце... Быть рядом со многими прекрасными, умными, благородными, любящими, добрыми и щедрыми палестинцами в одном месте... Это целостность! Мы редкий род!".

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Заметим, что модель уже долгое время поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. В одной из ее недавних публикаций Белла Хадид показала фото с другого митинга, который был 4 года назад. Звезда подчеркнула, что людям, прежде чем говорить, стоит прочитать историю об "израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде над палестинским народом, который длится годы!".

Модель подчеркнула, что будет поддерживать палестинских братьев и сестер, поскольку ей больно наблюдать за происходящим.

Мне всю жизнь говорили, что я не могу называться палестинской женщиной, потому что это невозможно. Мне сказали, что у моего отца нет места рождения, если он из Палестины. И я здесь, чтобы сказать: Палестина очень реальна, и палестинский народ здесь, чтобы остаться и сосуществовать. Как и всегда,

– написала Белла.

Ранее в тот день Хадид публиковала фотографию со дня свадьбы своего дедушки с бабушкой и снимок отца, который изображен мальчиком рядом с 7 братьями, сестрами и мамой. Белла отметила, что их "вывезли из домов в Палестине в 1948 году, поэтому они стали беженцами в Сирии, затем Ливане, Тунисе".

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