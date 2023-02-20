Олена Зеленська зачарувала образом на зустріч з Байденом: ефектні фото в пальті оверсайз

Президент США Джо Байден вперше з початку повномасштабної війни приїхав до України, де зустрівся з Володимиром та Оленою Зеленськими. До зустрічі з американським главою перша леді обрала класичний чорний образ, який прикрасила аксесуарами.

Що Зеленська одягнула на зустріч до Байдена

Олена Зеленська для важливої зустрічі обрала коротке пальто оверсайз та класичні брюки. Її чоловік Володимир Зеленський теж обрав чорний світшот з українським гербом, передає 24 Канал.

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Перша леді України прийшла зустріти Джо Байдена у штанному образі – на ній були класичні чорні брюки та чорний гольф під горло. На верх Зеленська обрала темно-синє пальто, яке прикрасила брошкою у золотому кольорі.



Олена Зеленська обрала лаконічний образ для зустрічі з Байденом / Фото ОП

Волосся вона традиційно вклала назад і доповнила look лаконічними сережками та легким макіяжем.

Байден вдягнув краватку у кольорах українського прапору

Цікаво, що президент Джо Байден теж ретельно готував свій образ. Американський лідер на зустріч одягнув синьо-жовту краватку в полоску.



Джо Байден приїхав до України / Фото ОП

До слова, днями перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю німецькому виданню розповіла про те, що планує зробити після перемоги. Вона зізналась, що сіла б в машину одна, без охоронців, та просто поїхала за місто. "Дуже голосно увімкнула б музику, а тоді зупинилася б десь у гарному місці й просто дивилася на краєвид", – додала вона.